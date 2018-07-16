Москва, 17 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, комитет Госдумы по труду и соцполитике обсудит законопроект, предполагающий существенное повышение пенсионного возраста, сообщает ИА REGNUM. В заседании профильного комитета Госдумы примет участие глава Минтруда Максим Топилин.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

В комитет продолжают поступать отзывы на правительственную инициативу о назначении и выплате пенсий. По данным комитета, по состоянию на 16 июля 2018 года лишь 60 регионов официально выразили консолидированное мнение, то есть положительный отзыв получен и от главы субъекта РФ, и от законодательного собрания данного региона.

Кроме того, законопроект обсудит комитет Госдумы по охране здоровья.

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Накануне комитет-соисполнитель — комитет по бюджету и налогам принял решение рекомендовать нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 лет до 63 лет, а для мужчин с 60 лет до 65 лет. Как отметили депутаты в заключении комитета, если не изменить сложившуюся систему и не провести реформу, то уже в 2024—2026 годах для того чтобы индексировать пенсию только на уровень инфляции, потребуется 5 трлн рублей из федерального бюджета.