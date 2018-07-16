Новосибирск, 16 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В Новосибирске четыре подростка попали в больницу после отравления «веществом неустановленного происхождения», сообщили в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как уточнили в ведомстве, вечером 15 июля во дворе одного из домов по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска четверо подростков в возрасте от десяти до 15 лет употребили вещество неустановленного происхождения. Спустя некоторое время им стало плохо и они попросили прохожих вызвать скорую медицинскую помощь. Подростки были госпитализированы в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Для установления этиологии отравляющего вещества назначены судебные экспертизы, следователи устанавливают причины и условия отравления детей. После проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

По данным некоторых региональных СМИ, подростки отравились курительной смесью, пакетик с которой нашли во дворе дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года в одном из детских садов Новосибирска три пятилетние девочки отравились спайсом. Они играли в кухню и готовили «суп». Одна из девочек высыпала в «блюдо» пакетик с порошком. После этого дети попробовали его на вкус. Спустя некоторое время они почувствовали себя плохо.

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После чего сотрудники полиции, госнаркоконтроля и кинологи проверяли все учреждения дошкольного образования в городе.