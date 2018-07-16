Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 16 июля, что нет оснований не верить российской стороне, которая утверждает, что не вмешивалась в выборы главы Белого дома в 2016 году, сообщает британская телерадиостанция BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

С таким заявление он выступил на совместной с российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки. На ней глава Кремля в очередной раз отметил, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Вашингтона.

«Президент Путин утверждает, что это была не Россия», — подчеркнул глава Белого дома.

«Я не вижу причины, почему это должно быть так», — добавил он.

Напомним, во время предвыборной кампании 2016 года, после того как достоянием общественности стала переписка членов Национального комитета Демократической партии США, бросившая тень на кандидата-демократа Хиллари Клинтон, в этом обвинили Россию.