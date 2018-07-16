Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Между вооружёнными силам США и России в Сирии хорошо отлажено взаимодействие. Об этом заявил 16 июля на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Mil.ru Сирия

По словам американского лидера, военные США ладят с российскими коллегами куда лучше, чем это удавалось в последние годы политикам двух стран. Также Трамп подчеркнул, что он надеется на эффективную работу в Сирии США, России и Израиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, также Дональд Трамп отметил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки был обсужден широкий спектр международных проблем, в том числе по Сирии, Ирану, вопросы, связанные с международным терроризмом и контролем за вооружениями.

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