Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что позиции США и России по Крыму кардинально различаются. Об этом российский лидер заявил сегодня, 16 июля, на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров в Хельсинки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Путин рассказал, что позиция Трампа по вопросу Крыма остается неизменной — США считают, что Россия присоединила Крым незаконно.

Российская позиция иная. Москва считает, что референдум о самоопределении Крыма был проведен в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Россия считает вопрос Крыма закрытым и не собирается его ни с кем обсуждать.