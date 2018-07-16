Владикавказ, 16 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Шестилетний ребенок потерялся сегодня, 16 июля, в североосетинском городе Алагире. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС, сообщение о пропаже мальчика поступило около 14:00.

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Известно, что ребенок прибыл в Северную Осетию со своей матерью. Потерялся он в районе автовокзала. Предполагают, что мальчик мог уйти в прилегающую лесополосу. На его поиски направлены около 60 человек: 10 спасателей поисково-спасательного отряда, в том числе кинологи с собаками, а также 25 пожарных Алагирского пожарно-спасательного гарнизона, четыре спасателя республиканской службы спасения, 10 полицейских с кинологическим расчетом и еще восемь сотрудников «Россоюзспаса».

Поисковые работы осложняются тем, что ребенок не разговаривает. На крики спасателей он откликнуться не может.