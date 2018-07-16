Москва, 16 июля, 2018, 19:22 — ИА Регнум. В России за период с января по июнь 2018 года было добыто 271 млн тонн нефти, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные 16 июля приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Павел Редин ИА Красная весна Нефтедобыча

Добыча газа в первом полугодии 2018 года, напротив, увеличилась на 7,2% — до 323 млрд кубометров.

Напомним, в конце июня страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти во второй половине текущего года. На днях ОПЕК повысила свой прогноз по объёмам добычи нефти в России в 2018 году до 11,15 млн, в 2019 году — до 11,17 млн баррелей в сутки.