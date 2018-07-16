Трамп: США должны найти пути взаимодействия с Россией
Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 16 июля, что он провел продуктивные переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а для решения целого комплекса вопросов необходимо выстроить сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, сообщает британское агентство Reuters.
С таким заявлением он выступил на совместной с Путиным пресс-конференции в столице Финляндии.
«Если мы хотим решить многие из тех проблем, с которыми сталкивается наш мир, мы должны найти способы взаимодействия», — отметил глава Белого дома.
По словам Трампа, на переговорах был обсужден широкий спектр вопросов, важных для обеих стран, в том числе по войне в Сирии, Ирана, международного терроризма и контроля за вооружениями. Он также затронул вопрос предположительного вмешательства Москвы в выборы в США.
«Мы сделали первый шаг в сторону более яркого будущего на основании сотрудничества и мира», — подчеркнул он.
«Отказом от взаимодействия мы не решим ничего», — добавил Трамп.
Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел саммит лидеров США и России. В свою очередь, президент России отметил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в откровенной, деловой атмосфере.