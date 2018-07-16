Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 16 июля, что он провел продуктивные переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а для решения целого комплекса вопросов необходимо выстроить сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, сообщает британское агентство Reuters.

Kremlin.ru Саммит Россия — США. 16 июля 2018 года, Хельсинки

С таким заявлением он выступил на совместной с Путиным пресс-конференции в столице Финляндии.

«Если мы хотим решить многие из тех проблем, с которыми сталкивается наш мир, мы должны найти способы взаимодействия», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, на переговорах был обсужден широкий спектр вопросов, важных для обеих стран, в том числе по войне в Сирии, Ирана, международного терроризма и контроля за вооружениями. Он также затронул вопрос предположительного вмешательства Москвы в выборы в США.

«Мы сделали первый шаг в сторону более яркого будущего на основании сотрудничества и мира», — подчеркнул он.

«Отказом от взаимодействия мы не решим ничего», — добавил Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел саммит лидеров США и России. В свою очередь, президент России отметил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в откровенной, деловой атмосфере.