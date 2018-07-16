Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В ходе переговоров в столице Финляндии президент США Дональд Трамп поднимал тему российского «вмешательства» в американские выборы. Об этом заявил 16 июля на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

По словам российского лидера, ему пришлось повторить Трампу, что российское государство никогда не вмешивалось во внутренние дела США.

«Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс», — подчеркнул Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент отметил, что в ходе переговоров в Хельсинки стороны обсудили сегодняшнее состояние двусторонних отношений и острые вопросы международной повестки.

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