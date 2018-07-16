Путин ответил Трампу на слова о «вмешательстве» РФ в американские выборы
Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В ходе переговоров в столице Финляндии президент США Дональд Трамп поднимал тему российского «вмешательства» в американские выборы. Об этом заявил 16 июля на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, ему пришлось повторить Трампу, что российское государство никогда не вмешивалось во внутренние дела США.
«Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс», — подчеркнул Владимир Путин.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент отметил, что в ходе переговоров в Хельсинки стороны обсудили сегодняшнее состояние двусторонних отношений и острые вопросы международной повестки.
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