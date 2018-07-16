Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна будет конкурировать с проектом газопровода «Северный поток — 2». Об этом Трамп заявил сегодня, 16 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Сварка

Трамп считает, что данный газопровод не в интересах Германии, и США обязательно будут конкурировать с этим проектом, так как продают свой сжиженный газ.

«Я считаю, мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, в лучших интересах Германии это или нет, но это их решение. И мы будем конкурировать… Мы продаём сжиженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводом. И мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторые преимущества», — сказал Трамп.

Он также отметил, что уже обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель в довольно «жёстких тонах».