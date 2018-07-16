Екатеринбург, 16 июля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Коммунисты России» заявили на выборы депутатов гордумы список из 57 человек. Общемуниципальную тройку возглавил житель Москвы Максим Сурайкин, говорится в материалах горизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Сурайкин

Вторым номером главной тройки идёт свердловчанин Алексей Чижев. а третьим значится снова москвич — Дмитрий Зенов.

Также в списке «Коммунистов России» по единому округу значатся по три кандидата от каждого из 18 округов. При этом свердловчан среди практически них нет.

Напомним, выборы намечены на 9 сентября. Предстоит избрать 36 человек (18 по единому округу и ещё 18 — по одномандатным.

Добавим, в 2013 году «Коммунисты России» тоже участвовали в выборах депутатов гордумы. Тогда за них проголосовали 1656 человек или 0.46% от всех избирателей, пришедших 8 сентября на выборы.