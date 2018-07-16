Киев, 16 июля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. России не нужно вести войну за Мариуполь. Кремль может перекрыть морское судоходство в Азовском море, и тогда город сам «восстанет» из-за социального напряжения. Об этом 16 июля в комментарии изданию «Гордон» заявил бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о «существующей угрозе атаки РФ на Мариуполь.

(сс) MOs810 Мариуполь. Вид на Азовское море

«На самом деле российскую группировку в Азовском море дополнили только корабли береговой охраны. Корветы с крылатыми ракетами «Калибр» ушли в Средиземное море… Зачем Москве затевать войну, если Мариуполь может «восстать» сам? Достаточно прекратить морское судоходство. Этим РФ как раз усиленно и занимается. Встанет порт — то же самое ждет и металлургический комбинат. Если люди останутся без работы, в городе произойдет социальный взрыв. И кто возглавит этот бунт — будет на белом коне. А настроения там не самые проукраинские», — рассказал Жданов.

Он выразил опасения в том, что Украина потеряет Азовское море «в комплекте с Крымом».

«Где ноты протеста и официальные заявления о нарушении Россией международного морского права? Где судебные иски и обращения в ООН? Вплоть до требования военных конвоев для сопровождения наших грузов. И если наше государство молчит, значит, где-то наверху есть договоренность. Если так будет продолжаться, РФ введет пошлину за проход кораблей через Керченский пролив», — сказал Жданов.

Эксперт также допускает, что такими заявления президент Порошенко готовит ввод военного положения и отмену выборов.

«Скорее всего, Порошенко готовит запасной вариант: у нас война, вводим военное положение — выборов нет. Отсюда и такие речи. А Россия на сегодня ни политически, ни в военном плане не готова наступать на Украину под триколором», — добавил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Одессе президент Украины Порошенко не исключил, что «Россия попытается совершить атаку на Мариуполь». По его словам, «Россия значительно усилила морскую группировку в Азовском море и начала незаконную остановку, осмотр как украинских, так и иностранных кораблей, следующих в украинские порты на Азовском море».

«Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряженная… Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», — добавил Порошенко.

Президент Украины отметил необходимость усиления боеготовности украинских ВМС.

«Поэтому сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность Военно-Морских Сил Украины и совместимость с нашими партнерами и союзниками из стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе», — сказал Порошенко.

Как сообщалось, в июле на территории Украины начались украино-американские учения Sea Breeze 2018. В них участвуют флагман 6-го флота ВМФ США USS Mount Whitney, эскадренный эсминец США УРО USS Porter, турецкий фрегат TCG Yavuz, болгарский корвет BGS Bodri, турецкая подводная лодка TCG Yildiray, более двух десятков кораблей и катеров ВМС ВС Украины и ГНСУ, а также 25 самолетов и вертолетов.