Хельсинки, 16 июля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Путин передал Трампу футбольный мяч с чемпионата мира по футболу 2018 года во время пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Хельсинки.

Kremlin.ru Владмир Путин. Саммит Россия-США

На пресс-конференции журналист телеканала RT задал Путину и Трампу вопрос по Сирии. Он отметил, что в определённой степени в делах Сирии, касающихся мирного урегулирования, «мяч на стороне России». В связи с этим он поинтересовался, как Россия будет действовать дальше, особенно в контексте взаимодействий с США.

Трамп ответил, что сотрудничество присутствует, и в этом деле большую роль играет Израиль. Российский лидер отметил, что Россия готова сопрягать свои усилия с США в вопросе сирийского урегулирования.

Также Путин ответил, что если уж речь зашла о мячах, то в России как раз завершился чемпионат мира по футболу, и в связи с этим он хотел бы, чтобы мяч оказался на американской стороне, тем более что США будут проводить чемпионат мира по футболу 2026 года.

В этот момент Путин передал Трампу мяч с чемпионата мира по футболу.

Президент США улыбнулся и заявил, что чемпионат в США обязательно проведут, а этот мяч он передаст своему младшему сыну Бэррону, и перекинул мяч своей супруге — матери Бэррона — Меланье.