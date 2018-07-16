Киев, 16 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Телевизионные трансляции из России во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 смотрели 19 млн жителей Украины, сообщила 16 июля пресс-служба телеканала «Интер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

Отмечается, что финальный поединок турнира с участием сборных Франции и Хорватии стал безоговорочным лидером по охвату аудитории.

«Доля поединка среди зрителей 18+ на Украине составила 31,6%, в городах с населением более 50 тысяч — 36,6%», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Киев попытался запретить трансляции чемпионата при помощи специального постановления, однако для его принятие в Верховной раде не хватило голосов.

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