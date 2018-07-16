Москва, 16 июля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В Госдуме уход Booking.com из Крыма назвали неразумным шагом и прогнозируют экономические потери от этого шага, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Балаклава. Крым

«Уход Booking.com из Крыма выглядит неразумным шагом, который приведет данную компанию к экономическим потерям, учитывая готовность граждан выбирать наиболее выгодные предложения на высококонкурентном рынке отечественных и зарубежных сервисов онлайн-бронирования», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он считает, что замораживание работы сервиса является следствием политики беспрецедентного давления со стороны западных политических структур в отношении России, в этом случае давлению подверглась полностью частная компания, ведущая транграничную деятельность.

Левин надеется на то, что «эта ситуация будет разрешена без дальнейшего наращивания конфронтации, приносящей ущерб рядовым пользователям».

Популярный онлайн-сервис Booking.com приостановил бронирование жилья на полуострове с целью отдыха, но оставил возможность бронировать жилье в случае совершения деловой поездки.