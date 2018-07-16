Калининград, 16 июля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Калининградской области прошли очередные маневры с использованием оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Как сообщили сегодня, 16 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, ракетчики поразили командные пункты условного противника.

Штаб БФ «Искандер-М» под Калининградом

«Боевые расчеты произвели электронные пуски из ОТК «Искандер-М» по позициям условного противника, находящихся на значительном удалении», — уточнили в штабе.

Радиотехнические средства подтвердили поражение всех мишеней — командных пунктов, боевой техники и живой силы условного противника.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ракетчики 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали нормативы по маскировке «Искандеров», а также радиационной, химической и биологической защите.

Напомним, в этом году ракетные комплексы «Искандер-М» впервые приняли участие в параде Победы в Калининграде.

«Искандеры», дислоцированные в Калининградской области, являются одним из ключевых аллергенов в антироссийской пропаганде на Западе. Тамошние СМИ последовательно пугают своих читателей картой Центральной Европы, где помечен радиус поражения ракеты (до Берлина включительно).