Горно-Алтайск, 16 июля, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Остров Патмос вблизи села Чемал считается особым местом, где можно зарядиться энергией.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река Катунь

Анна Алябьева ИА REGNUM Чемал

Это «место силы» — огромный камень посреди Катуни, попасть на который можно по подвесному мосту.

Анна Алябьева ИА REGNUM Храм на острове Патмос

На острове расположен храм, а история этого места, добраться до которого долгое время можно было только вплавь, тесно связана с развитием православия на Алтае. Так, сакральное значение имеет каменное изображение Девы Марии с младенцем на руках. Кроме того, по рассказам, в самом храме происходят разные чудеса, например, мироточение икон.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река Катунь

Во многих источниках рассказывается о том, что Святитель Макарий регулярно уединялся на острове для молитвы.

Анна Алябьева ИА REGNUM На острове Патмос в Чемале

Сегодня побывать здесь стремятся многие туристы, приезжающие в Горный Алтай — набраться силы и ощутить на себе благотворное действие этого места.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река Катунь

Да и добраться до храма стало проще — в 2018 году старый подвесной мост, который считался одним из символов Чемала, демонтировали, а новый выглядит намного прочнее и безопаснее.

Когда переходить «пропасть» над Катунью приходилось ещё по старому мосту, в Горном Алтае шутили, что люди боятся по нему идти, потому что, мол, «бесы не пускают».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Мост на остров Патмос. Фото 2015 года

19 сентября 2015 года в ходе Первосвятительского визита в Горноалтайскую епархию Архиерейское подворье в честь святителя Макария (Невского) близ села Чемал посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.