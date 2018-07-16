Москва, 16 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Популярный онлайн-сервис Booking.com приостановил бронирование жилья на полуострове Крым с целью отдыха, но оставил возможность бронировать жилье на полуострове с целью совершения деловой поездки.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Улица в Гурзуфе. Крым

Напомним, 16 июля ряд СМИ сообщил, что при попытке забронировать жилье в Крыму вместо фотографий отелей и гостиниц, а также информации о бронировании на экранах появлялась надпись:

«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха».

Однако если в самом начале поискового запроса поставить галочку в поле «Я путешествую по работе», то сервис выдает список крымских отелей, гостиниц, хостелов для бронирования, а также частного жилья, сдаваемого внаем.