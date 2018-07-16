Вашингтон, 16 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по средней цене на нефть в 2018 году до $70,23, в 2019 году — до $68,99 за баррель. Об этом говорится в июльском докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики».

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

В апреле МВФ прогнозировал колебание средней цены на нефть в 2018—2019 годах в районе $60. В фонде ожидали, что в 2018 году средняя цена составит $62,3, а в 2019 году понизится до $58,2 за баррель

Напомним, неделей ранее министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь Brent в 2018 году с $71,06 до $71,8, в 2019 году — с $67,74 до $68,74 за баррель.

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