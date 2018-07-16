Киев, 16 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко заявил 16 июля, что Россия готовится к тому, чтобы заблокировать Украину в Азовском море. Он также допустил вероятность проведения военной операции в направлении Мариуполя, сообщает пресс-служба президента Украины.

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Крик

«Не исключено, (что Россия может — прим. ИА REGNUM ) осуществить атаку на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины», — сказал Порошенко во время инспекции военных учений «Си Бриз — 2018».

Он добавил, что ключевое значение в описанной ситуации приобретает усиление боеготовности украинских ВМС и их совместимость с вооруженными силами партнеров Украины по НАТО.

Добавим, Порошенко и ранее высказывался о том, что Россия применяет или готова применить свои вооруженные силы на Украине, однако ни одно из его предположений не подтвердилось.

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