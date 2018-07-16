Ростов-на-Дону, 16 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Около 209 тыс. футбольных фанатов воспользовались автобусами-шаттлами в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. В городе-миллионнике было организовано семь маршрутов, конечными остановочными пунктами которых были стадион «Ростов-Арена» и фан-зона FIFA на Театральной площади. Обладатели паспортов болельщика могли проехать до нужной точки бесплатно, предъявив Fan ID, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Фан-зона в Ростове-на-Дону

«В период массового прибытия и убытия гостей и болельщиков были использованы оперативные данные, получаемые в режиме реального времени с основных транспортно-пересадочных узлов и посадочных площадок автобусов-шаттлов. На ключевых объектах за работой следили дежурные контролеры. По итогам каждого матча в зависимости от параметров спроса на том или ином транспортно-пересадочном узле или объекте, осуществлялась корректировка работы на маршрутах и перераспределение подвижного состава», — сообщил директор МБУ «Центр ИТС» Василий Зырянов.

Для маломобильных групп граждан был организован дополнительный сервис по доставке к стадиону.

ИА REGNUM напоминает, в дни ЧМ-2018 ростовскую фан-зону FIFA на Театральной площади посетило более 500 тыс. болельщиков. Зрителями футбольных поединков, прошедших на «Ростов-Арене», стали более 214 тыс. человек.

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