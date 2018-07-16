Москва, 16 июля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Оппозиция внутри США боится, что президент США Дональд Трамп сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 16 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«В Европе есть силы, которые очень нервничают, — отметил Рар. — И в США тоже. В США нервничает оппозиция, которая боится, что Трамп договорится с Путиным, что Трамп будет вести свою политику в отношении РФ. А в внутри США есть заказ на конфронтацию. В Германии боятся, что она может потерять лидерство в ЕС и без ЕС будут решаться глобальные вопросы».

В то же время Рар уверен, что на хельсинкской встрече будет создана платформа, чтобы углубить и продолжать диалог между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин, открывая встречу со своим американским коллегой, призвал президента США Дональда Трампа обсудить все болевые точки в двусторонних и международных отношениях.

Именно сейчас, по словам Путина, настал подходящий момент для того, чтобы обсудить все сложности в российско-американских отношениях, а также попытаться разрешить накопившиеся непростые международные проблемы.

В свою очередь, Трамп в ответ выразил готовность обсудить большой пласт тем, от двусторонней торговли до отношений с Китаем.