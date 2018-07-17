Минск, 17 июля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Поддержка постоянным комитетом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе белорусской резолюции о цифровой экономике и включение её в повестку 27-й сессии означает, что белорусская идея по либерализации одобрена на международной площадке. Как связаны эта резолюция и либерализация страны, пишет корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

OSCE Parliamentary Assembly Флаги стран — участниц ПА ОБСЕ

Если либерализация — новый бренд Белоруссии на внутренних и внешних площадках, то цифровая экономика — главный инструмент продвижения либерализации. Декрет «О развитии цифровой экономики» входит в пакет документов по либерализации экономики этой страны и предполагает различные нововведения, включая расширение видов разрешенной деятельности резидентов белорусского Парка высоких технологий с налоговыми послаблениями и другими привилегиями, условия для внедрения в экономику блокчейна, использования токенов и криптовалют и др. По мнению поддерживающих декрет, изменения будут способствовать привлечению в Белоруссию новых крупных инвесторов. В свою очередь противники декрета говорят, что любые льготы финансируются из всей остальной экономики, и самое важное — IT-бизнесмены борются за привилегии для своей отрасли, игнорируя при этом прочие.

Белоруссия заявила о своих планах в цифровой экономике (еще раньше Лукашенко требовал принять новую цифровую реальность и использовать по максимуму ее возможности), и, скорее всего, послание с трибуны ПА ОБСЕ не пройдет бесследно, ведь, скорее всего, его главный адресат — инвесторы. Для которых Белоруссия и выстраивает свой новый бренд и либерализует экономику — с непредсказуемыми последствиями.

Читайте статью Минск привлекает инвесторов на либерализацию экономики с трибун ПА ОБСЕ и другие материалы Анастасии Полозковой по экономике и политике Белоруссии.