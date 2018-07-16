Ташкент, 16 июля, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В Ташкенте на базе городской нефрологической больницы планируется создать республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантологии, сообщает 16 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

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С 2019/2020 учебного года на базе нового центра планируется открыть кафедру «Нефрология, гемодиализ и трансплантация почки» Ташкентского института усовершенствования врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое запрещает медицинским учреждениям отказывать в экстренной помощи. Требование распространяется на все учреждения, независимо от форм собственности.

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