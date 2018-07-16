Деревня Холматка, Псковская область, 16 июля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. В Островском районе Псковской области реконструкторы воссоздадут кровопролитный бой июля 1941 года, который на сутки задержал танковое наступление немецкой армии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, реконструкция состоится 29 июля у мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района.

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По словам директора военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука, более 150 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской области намерены воссоздать события самого начала Великой Отечественной войны — июля 1941 года, когда под Островом танковым войскам 6-й танковой дивизии немецкой армии было оказано упорное сопротивление, что дало возможность отбить у фашистов город Остров и укрепить Сталинград.

Точное количество жертв того сражения не установлено до сих пор, отметил Гринчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс «Линия Сталина» в Островском районе Псковской области — восстановленная часть одной из наиболее мощных цепей оборонительных сооружений: железобетонный заслон длиной 1,2 тыс. километров был построен вдоль государственной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря с 1928 года по осень 1939 года и состоял из 23 укреплённых районов, включавших в себя более 4 тыс. долговременных огневых точек (дотов). Неофициально эти оборонительные сооружения называли «Линией Сталина». В Псковской области восстановили Островский укрепрайон, сейчас это — часть военно-исторического музея.

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Ежегодно в июле здесь проводятся исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны. В нынешнем году организаторами реконструкции стали военно-исторический музей Псковской области и общественная организация «Забытый подвиг».