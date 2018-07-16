Таруса, Калужская область, 16 июля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. В Тарусе Калужской области торжественно открылся XXVI Музыкально-художественный фестиваль, организованный Фондом Святослава Рихтера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 июля в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Вадима Мальцева. Пресс-служба правительства Калужской области. На церемонии открытия музыкального фестиваля в Тарусе

Обращаясь с приветственным словом, министр культуры и туризма региона Павел Суслов поздравил жителей и гостей Тарусы со значимым культурным событием и поблагодарил организаторов фестиваля за плодотворную работу и интересную программу. Он также вручил заслуженному артисту Российской Федерации Александру Гиндину медаль «За заслуги перед Калужской областью» III степени. На открытии в исполнении Александра Гиндина прозвучали произведения Дж. Филда, Ф. Шопена, К. Дебюсси, С. Прокофьева.

В этот же день состоялось открытие выставки-конкурса «Душа России», организованной благотворительным фондом «Помощь отечественному искусству». В экспозиции представлены около сорока работ 17 молодых художников — студентов и выпускников Строгановского, Суриковского, архитектурного институтов и других творческих вузов России.

Фестиваль продлится до 5 августа. Церемония закрытия пройдёт в Калуге на концертной площадке «Гостиный двор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый музыкально-художественный фестиваль в Тарусе прошёл летом 1993 года и был посвящен творчеству норвежского композитора Эдварда Грига. Программа фестиваля была составлена Святославом Рихтером. Художественным сопровождением фестиваля стала выставка работ скандинавских художников из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Эта выставка была представлена в залах Тарусской картинной галереи.

Фестиваль ежегодно проводят в Тарусе в конце июля. По традиции, начало которой положил Рихтер, в концертах фестиваля участвуют выдающиеся музыканты и молодые исполнители.