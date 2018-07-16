Майкоп, 16 июля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Задачи развития цифровой экономики предложено включить в проект Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея в качестве приоритетных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи по итогам заседания Госсовета-Хасэ республики 16 июля. В заседании принял участие глава РА Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы Республика Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В рамках правительственного часа был рассмотрен вопрос использования цифровых технологий при реализации Стратегии социально-экономического развития РА до 2025 года. Как отмечалось, в регионе проделана большая работа по формированию ряда ключевых информационных ресурсов и внедрены ведомственные системы, необходимые для развития программы цифровой экономики в регионе.

Как доложил начальник управления информатизации РА Инвер Напсо, развитие и внедрение информационных технологий позволило более оперативно и эффективно решать многие задачи. Благодаря действию портала Госуслуги, за последние четыре года доля жителей Адыгеи, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, значительно увеличилась — с 12% в 2014 году до 69,4% в 2018 году. Так, если на конец 2017 года на портале Госуслуг было зарегистрировано 196,5 тыс. человек, то в настоящее время — 260,5 тыс. человек, а это почти 70% от общего количества жителей старше 14 лет.

Как отмечалось, наибольшее развитие информационные системы получили в исполнительных органах власти, обеспечивающих социальную и финансовую политику региона. Достигнутые технологические компетенции позволяют включить в проект Стратегии социально-экономического развития РА задачи развития цифровой экономики в качестве приоритетных.

Так, в сфере образования предусматривается внедрение современных информационных технологий в организациях общего и дошкольного образования, развитие дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. В сфере здравоохранения запланировано расширение перечня услуг высокотехничной медпомощи, модернизация сети медицинских организаций, внедрение мобильных технологий в систему диспансеризации, а также телемедицинских технологий «врач-пациент». Также запланированы мероприятия по информатизации в сфере социальной поддержки граждан, регулирования движения транспорта, при импортозамещении, государственном и муниципальном управлении, развитии межведомственного электронного обмена информацией. Все эти задачи, как отмечалось, будут конкретизированы в плане мероприятий по реализации Стратегии. После утверждения документа органы исполнительной власти региона внесут корректировки в государственные программы Республики Адыгея.