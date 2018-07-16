Ростов-на-Дону, 16 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Прогнозы синоптиков сбылись — на Ростовскую область обрушился ливень. В некоторых населённых пунктах выпал крупный град. Об этом информируют интернет-пользователи в социальных сетях.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

Жители посёлков Ковалёвка и Степной Аксайского района сообщили о том, что в населённом пункте прошёл сильный град. По словам местных жителей, тучи направились в областной центр. Фотоснимки крупного града выложили и жители села Семибалки Азовского района.

Также из-за ливня некоторые улицы в районе железнодорожного вокзала в Новочеркасске ушли под воду. Особенно пострадали районы, расположенные в низине. Ливневые канализации не справились с большим количеством осадков. Аналогичная ситуация, по словам местных жителей, наблюдается во время сильных дождей на проспекте Баклановском в районе площади Юбилейной.

Жителям микрорайона Северный в Ростове-на-Дону также пришлось несладко. Горожане сообщили о том, что ливень превратил улицы в реки.

«На Северном только что прошёл сильный ливень. Вода лилась стеной», — сообщили интернет-пользователи.

«На Северном прошёл дождь. На проспекте Космонавтов потоп», — написали жители микрорайона.

Очевидцы также проинформировали о том, что на улице Беляева потоки воды смыли асфальт.

«На Северном прошёл дождь, и на улице Орбитальной образовался приток реки Темерник. О ливнёвках речь даже не идёт?» — задаётся вопросом один из горожан.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное управление МЧС предупреждало о том, что на территории Ростовской области сохранит своё действие экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. Ожидались сильные дожди, грозовые ливни с градом и усиление порывов ветра.

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