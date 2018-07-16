Тюмень, 16 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. На строительной площадке «Запсибнефтехима» под тюменским городом Тобольском произошла массовая драка иностранных рабочих с сотрудниками службы безопасности предприятия и полиции. Инцидент случился 15 июля 2018 года. Информация сперва появилась в паблике «Криминальный Тобольск». Причиной драки там назвали невыплату заработной платы одним из подрядчиков «Сибура» — — ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис».

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Согласно официальной информации, турецкий холдинг «Ренейссанс» основан в 1993 году в Санкт-Петербурге. По информации Park72.ru, бунт устроили несколько сотен рабочих из Узбекистана и Турции.

Компания «Сибур-Тобольск» инцидент в официальном ответе называет «обсуждением заработной платы и условий проживания». Отмечается, что пострадал один водитель и автомобиль, а полиция с охраной проводили «профилактические мероприятия».

СУ СК РФ по Тюменской области проводит на данный момент проверку инцидента. Говорится об изъятии документации у подрядчика «Сибура».

По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва организована проверка «бунта гастарбайтеров» или, как гласит официальный релиз, «конфликтной ситуации с участием группы рабочих, занимающихся возведением объектов на строительной площадке нефтехимического комплекса».

«Дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В компании ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» тем временем заявили РБК об отсутствии каких-либо событий 15 июля на площадке «Сибура».

"Компания ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» не имеет задолженности по заработной плате. Массовой драки на нашей строительной площадке не было. По сведениям, дошедшим до нас, был небольшой инцидент у стороннего субподрядчика, название которого мы не хотим придавать огласке из-за соображений морали. Рабочие «Ренейссанс Хэви Индастрис» к данному происшествию не имеют отношения», — говорится в официальном сообщении руководства фирмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Сибура» в Тобольске строится промышленный гигант «Запсибнефтехим» с целью глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи. В настоящее время на строительстве нового комбината работают более 25 тыс. человек, более половины из которых — иностранные рабочие.