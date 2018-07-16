Кострома, 16 июля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Все четыре полосы костромского моста через Волгу будут открыты 10 августа текущего года, сообщает пресс-служба губернатора области. После празднования Дня города, две полосы вновь закроют для движения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Праздник в Костроме

Сейчас на костромском мосте через Волгу идут работы по устройству гидроизоляции выравнивающего слоя, монтаж деформированных швов, подготовительные работы для крепления перильного ограждения, ремонт подземных пешеходных переходов, монтаж локальных очистных сооружений и устройство ливневой канализации. Строители приступили к асфальтированию тротуаров по улице Подлипаева.

ИА REGNUM напоминает, что федеральный бюджет выделяет для завершения капитального ремонта моста через Волгу более 209 миллионов рублей. В 2018 году местные власти планируют капитально отремонтировать вторую часть переправы.

Напомним, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Ремонтные работы планировалось закончить к 1 ноября, а в 2018 году, с наступлением лета, вновь продолжить ремонт. Ремонтом переправы занимается ООО «ММС». Цена проекта — 640 миллионов рублей.