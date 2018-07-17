Тбилиси, 17 июля, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Природные катастрофы происходили в Грузии и ранее, немало граждан вынуждены были переехать в другие места из-за оползней, лавин или наводнений. Однако и геологи, и экологи указывали на связь между учащением стихийных явлений с деятельностью человека. Нынешнее развитие событий в Грузии позволяет предположить, что мнение экспертов для властей этой страны не является решающим, — особенно когда речь о крупном проекте и крупном доходе. Что это за события, пишет автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Произошедшее недавно в горном местечке Сванети официально списывают на природу, таяние ледника и проливные дожди. По утверждениям приближенных к властям экспертов, к этому не имеет никакого отношения новая ГЭС, которая строится на речке Ненскра, вышедшей из берегов и затопившей ближайшие села. Такая же версия у представителей «Ненскра Гидро», возводящей ГЭС на реке в селении Чубери.

Жители села были против. Всевозможные акции протеста, которые они провели, не переубедили власти — те отказывались считать проект опасным и ненужным, с экранов телевизоров отвечая митингующим, что проекту — быть.

5 июля обвалилась часть горы, масса земли запрудила речку, которая затопила окрестности, повреждены дороги и мосты, горное селение отрезано от внешнего мира. Вновь поднялись протесты, властям напомнили, что о подобном развитии событий их предупреждали, призвали остановить проект Ненскра ГЭС, что же в ответ? В «Ненскра Гидро» заявили, что вообще еще не приступали к строительству станции, а только вели подготовительные работы, и «создавшаяся ситуация никакой связи со строительством ГЭС не имеет».

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