Тбилиси, 16 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. После очередной аварии в Ткибули правительство Грузии решило закрыть все шахты и на время прекратить горнодобывающее производство, пока на всех шахтах не будут обеспечены нормы безопасности. Об этом 16 июля заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Он объявил 16 июля днем траура, в связи с чем на всех госучреждениях приспущены государственные флаги.

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«Сегодня в Грузии день траура, так как погибли наши граждане в Ткибули. Мы приняли решение о закрытии всех шахт. Для нас нет ничего дороже жизни человека. Поэтому шахты будут закрыты до тех пор, пока не закончится уголовное расследование, а также международная техническая экспертиза состояния шахт. Мы установим, выполнила ли компания все выданные ей рекомендации», — заявил премьер.

Он пообещал, что шахтеры от этого решения не пострадают и в период простоя будут получать обычную заработную плату. По информации Мамуки Бахтадзе, министерство экономики и устойчивого развития Грузии проводит переговоры по этому вопросу с компанией. А этой компанией является владелец угольных шахт «Индустриальная группа Грузии», принадлежащая братьям Давиду и Геле Бежуашвили, занимающим в компании посты — соответственно — председателя совета директоров и неисполнительного директора.

Хотя премьер сделал отступление, что средства для выплаты шахтерам зарплаты в период простоя будут изысканы не только из финансов компании, но и из других источников, такая перспектива взволновала «Индустриальную группу Грузии», и та выступила со специальным заявлением, в котором выразила готовность безвозмездно отдать все шахты государству. При этом руководство компании не забыло перечислить все те инвестиции, которые вложило в восстановление работы шахт. Вину за частые аварии «Индустриальная группа» возложила на принадлежащую ей и курирующую работу шахт компанию «Грузуголь».

"Несмотря на то, что «Индустриальная группа Грузии» с 2006 года осуществила сотни миллионов инвестиций в «Грузуголь», восстановила полностью производственный процесс, полностью заменила инфраструктуру, трудоустроила 1 400 шахтеров, а также последние годы делает все для улучшения систем безопасности, к сожалению, исходя из специфики шахт, компания «Грузуголь» не смогла найти такое инженерное решение, которое сделало бы добычу угля совершенно безопасной. Исходя из этого, «Индустриальная группа Грузии» выражает готовность, несмотря на произведенные в течение последних 12 лет значительные расходы, бесплатно отдать «Грузуголь» государству», — говорится в заявлении.

Напомним, что в результате аварии, которая произошла на шахте имени Миндели в Ткибули в 04:50 часов по местному времени 16 июля, погибли четверо и пострадали шестеро человек.