Калининград, 16 июля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Из-за африканской чумы свиней (АЧС) на рынках Калининградской области возник дефицит свинины. Об этом сообщают пользователи калининградского сегмента соцсетей.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

В частности, в мясном отделе Центрального продовольственного рынка Калининграда на сегодня работает лишь один продавец свинины. При этом, цена на продукт выросло до 20%.

Кроме того, ожидается повышение цены на свинину в супермаркетах.

«Пока 15%, но, видимо, будет больше», — цитирует сотрудника одной из торговой сети Калининграда портал «Новый Калининград».

Тем временем, в российском эксклаве расширился ареал обнаружения вируса АЧС.

Сегодня стало известно, что трупы свиней и диких кабанов найдены в Гурьевском и Полесском районах.

В настоящее время чума зафиксирована в семи районах Калининградской области. Самый крупный эпизод — выявление вируса АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство», где погибло до 11 тысяч животных.