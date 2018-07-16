Бишкек, 16 июля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Государство выделило на организацию и проведение III Всемирных игр кочевников 307 млн сомов (около 279 млн рублей) бюджетных денег. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает оргкомитет ВИК.

Mr. Theklan Игры кочевников. Киргизия

Из-за этого аналитики Евразийского банка развития в своем докладе указали, что во второй половине 2018 года сформируется дефицит государственного бюджета.

Однако, как утверждают организаторы спортивного мероприятия, эта сумма является не очень большой и не приведет к нехватке средств в государственной казне, поскольку расходы на Игры кочевников «соразмерны расходам на ежегодные культурные мероприятия».

"Эти деньги в основном предназначены на размещение всех гостей мероприятия, пошив костюмов, трансфер, создание декораций для церемоний открытия и закрытия, технику и ряд других статей расходов. При этом такую же поддержку Играм кочевников оказывают спонсоры. В этой связи прогнозировать дефицит бюджета из-за Игр кочевников — неправильно», — подчеркивает глава секретариата ВИК Нурсултан Аденов.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии учредили Всемирные игры кочевников для повышения популярности национальных игр кочевых народов, населяющих территорию современной Центральной Азии и Туркестанского региона.

Первые Игры кочевников состоялись в сентябре 2014 года на побережье озера Иссык-Куль. Вторые также прошли в Иссык-Кульской области Киргизии в период с 3 по 8 сентября 2016 года, участие в них приняли атлеты из 56 стран мира.

Отметим, что недавно в Киргизии разгорелся коррупционный скандал, связанный с Играми кочевников — счетная палата выявила факт нанесения государству ущерба в размере 184 млн рублей при строительстве ипподрома на Иссык-Куле. При этом антикоррупционная служба ранее также сообщила, что стоимость строительства ипподрома для вторых Всемирных игр кочевников завышена в три раза .