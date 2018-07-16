Москва, 16 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Пострадавшие от сильнейшего наводнения жители Забайкальского края, вероятно, будут «рады» услышать официальную информацию российского правительства. Заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко на сегодняшнем совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил, что ситуация с наводнением в Забайкалье «прогнозировалась нашими специалистами».

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Село Смоленка, 15 июля 2018 года

«Я хотел бы отметить, что ситуация прогнозировалась нашими специалистами в кризисных ситуационных центрах, Гидрометцентре. В целом были заранее разработаны модели реагирования, заблаговременно было отселено 1972 человека, в том числе 402 ребёнка, в четыре пункта временного размещения, сейчас там находятся 94 человека, в том числе 35 детей», — заявил министр.

По его словам, «гражданам, которые пожелали остаться в своих домах, оказана всяческая поддержка и помощь, адресная, подвоз продовольствия, питьевой воды».

Редакция ИА REGNUM освещает события о стихийном бедствии в Забайкалье с самого первого дня. Напомним, большая вода пришла в регион 8 июля, но, несмотря на существенные подтопления в Шилкинском и некоторых других районах, режим ЧС и предупреждения о возможных подтопленных поступили только 9 июля. К тому времени наводнение пришло в Читу. В ночь на 10 июля жители столицы региона пережили одну их самых страшных ночей в своей жизни. По свидетельству очевидцев, уровень воды из-за вышедших из берегов рек в считаные часы достиг окон домов. Напор воды был такой, что многие даже не могли покинуть свои дома. А поутру многие горожане вынуждены были эвакуироваться сами, поскольку в МЧС заявили о нехватке плавсредств. При этом ни один пострадавший не сообщил, что получал известие о возможном подтоплении.

Такое ощущение, что некоторые государевы люди, всецело поглощённые чемпионатом мира по футболу, попросту не отошли ещё от главного спортивного события.

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