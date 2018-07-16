Москва, 16 июля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о создании в РФ альтернативы зарубежным офшорам Госдума рассмотрит на пленарном заседании Госдумы 18 июля. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

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«18 июля в первом чтении будет рассмотрен блок законопроектов о специальных административных районах на территории Калининградской области и Приморского края», — заявил Мельников.

Речь идёт о пакете законопроектов, направленных на создание в РФ специальных административных районов (САРов) с особым режимом налогообложения. Такие территории появятся в Калининградской области, Приморском крае и островах Октябрьский и Русский. По расчётам правительства, такие зоны должны стать альтернативой зарубежным офшорам для российского бизнеса. Как ранее сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, САРы могут начать работу в РФ уже осенью 2018 году.