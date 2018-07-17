Мурманск, 17 июля, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Новое обострение произошло вокруг уголовного дела по мошенничеству с использованием служебного положения в крупном размере: СМИ неоднократно предполагали, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун может быть причастна и ответственна по его эпизодам. Об очередном витке обсуждения рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Gubernator51.ru Ковтун Марина

На пресс-конференции адвокат одного из обвиняемых представил материалы, из которых следует, что Ковтун могла быть в курсе деятельности обвиняемых. Возможная попытка обвиняемых смягчить этим обострением свою участь на деле может обернуться ухудшением их положения в силу того, что суд может посчитать пресс-конференцию и последующие публикации давлением. И далеко не обязательно, что это повлечет смягчение решения суда.

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Попытки использовать адвокатов обвиняемых для обвинения Марины Ковтун уже предпринимались, ситуация остается непростой, но и теперь у губернатора есть шанс остаться в своем кресле до конца срока: да и шумиха вокруг предстоящего суда может быть воспринята как давление даже не столько на суд, сколько на федеральный центр, где не приемлют такого рода давления.

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