Санкт-Петербург, 16 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Национальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки территории Пулковской астрономической обсерватории (ГАО РАН). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 июля активисты, выступающие в защиту научного учреждения.

ГАО РАН Пулковская обсерватория

ICOMOS — это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Штаб-квартира организации находится в Париже.

Комитет ICOMOS России поддержал выводы экспертов, которые оценили негативное воздействие ЖК «Планетоград», «На царскосельских холмах» и «Югтаун», возводимых в непосредственной близости от ГАО РАН, на выдающуюся универсальную ценность компонентов и элементов объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Напомним, в отчете отмечается, что особую опасность представляет «световое загрязнение» неба в сумерках и в ночное время суток, так как это подрывает возможность астрономических наблюдений.

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В исследовании участвовал член-эксперт Международного научного комитета ICOMOS в Петербурге Сергей Горбатенко. Специалисты пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.

Градозащитники и эксперты уже неоднократно заявляли, что застройка территории Пулковской обсерватории незаконна, так как приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба.

Кроме того, огромные жилые комплексы проектируются на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо», а также задевают бывшие сельские полевые угодья, составляющие важный пространственный разрыв между ансамблем ГАО РАН и дворцами Царского Села.

То есть проектируемые и возводимые дома «входят в противоречие с международным статусом объекта всемирного наследия», их будет прекрасно видно в панорамах, открывающихся с авто-, железнодорожных и воздушных путей сообщения.

«Поглотив исторические ландшафты, новые кварталы лишат включенные в Список всемирного наследия дороги качества осей их визуального восприятия, значительно снизят доминирующую роль Пулковской обсерватории. В целом последствия общего воздействия проектов новой застройки на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия оцениваются как отрицательные. Пострадает такая важная характеристика, как целостность объекта, в потенциальной буферной зоне которого появится никогда не существовавшая плотная многоэтажная застройка», — заключили специалисты.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор инициативной группы противников застройки Александр Шумилов, пакет документов, который уже рассмотрел российский комитет ICOMOS, предполагается отправить в Министерство культуры. Затем Минкультуры может переслать его в петербургский комитет по охране памятников. Финальной стадией будет передача документов в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Также стало известно, что Куйбышевский районный суд в Петербурге снова рассмотрит дело о застройке Пулковской обсерватории. Первое судебное заседание состоится 11 сентября 2018 года. Ранее градозащитники выиграли дело в Санкт-Петербургском городском суде, который признал проект планировки территории незаконным, однако позже Верховный суд отменил это решение. Теперь активисты будут оспаривать не постановление городского правительства, а разрешение Госстройнадзора.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.