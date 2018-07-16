Москва, 16 июля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 19 июля подробно рассмотрят законопроект об изменении пенсионного законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы.

«Мы договорились о том, что этот законопроект будет рассматриваться, так сказать, по максимальной процедуре. То есть по той же процедуре, по которой мы рассматриваем проект федерального бюджета на текущий год», — заявил Мельников.

Так, как объяснил журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), самое широкое обсуждение начнётся уже завтра, 17 июля, на заседании профильного комитета Госдумы. Однако в ходе пленарного заседания также предусмотрен расширенный формат обсуждения и выступлений.

«Будут выступать в более продолжительном формате официальные представители правительства, в данном случае министр (труда Максим Топилин). Предполагается выступление комитетов-соисполнителей, предлагается каждой фракции задать интересующие вопросы, в том числе и независимым депутатам. По итогам обсуждения в рамках процедуры вопросов и ответов будут выступления представителей фракций», — заявил Нилов.

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин к 2028 и 2034 годам соответственно был внесен в Госдуму в июне. 3автра, 17 июля, истекает месячный срок, в который регионы могли направить депутатам заключения на инициативу. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 19 июля, однако во втором чтении — уже в осеннюю сессию.