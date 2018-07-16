Ярославль, 16 июля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Генеральный директор ярославского баскетбольного клуба «Буревестник» Александр Церковный стал генеральным директором санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

БК «Буревестник» Александр Церковный

В 2015 году Александр Церковный создал профессиональный баскетбольный клуб «Буревестник». В прошедшем сезоне «Буревестник» стал победителем Суперлиги-2 и поднялся в первый дивизион. «Зенит» сейчас выступает в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. В Единой лиге ВТБ он последние три сезона занимает 3 место.

Я рад стать частью такого клуба как «Зенит», это большая честь и огромная ответственность. Понимаю, что смена руководства всегда вызывает определенную степень волнения у болельщиков, но хочу сразу всех успокоить — я пришел сюда не для того, чтобы устраивать революцию. «Зенит» уже успел зарекомендовать себя и создать имя не только в России, но и в Европе, и я буду делать все для дальнейшего развития клуба», — сказал Александр Церковный.

На сайте клуба сообщается, что вряд ли назначение нового гендиректора приведет к кардинальным кадровым перестановкам.