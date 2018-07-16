Москва, 16 июля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Дано поручение подготовить законопроект, согласно которому имеющие паспорт болельщика смогут неоднократно приезжать в Россию, закон примут до конца сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Саудовской Аравии

«Дано поручение подготовить законопроект в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина на предмет того, чтобы иностранные граждане, которые имеют паспорт болельщика, имели возможность до конца текущего года посещать нашу страну без получения визы по этому документу», — сказал Мельников.

В России прошел чемпионат мира по футболу, где впервые был опробован паспорт болельщика.

Закон Госдума примет до конца сессии — до 28 июля.