Чита, 16 июля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В российском правительстве хорошо осведомлены о ситуации с наводнением в Забайкалье. Такой вывод можно сделать из официальной информации по итогам совещания Дмитрия Медведева с правительством, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Совещание Дмитрия Медведева с вице-премьерами

Во вступительном слове глава российского правительства известил, что в результате проливных дождей, таяния снега в горах реки Забайкальского края вышли из берегов, от воды пострадали 29 населённых пунктов, включая столицу региона — Читу.

«В зоне паводка оказалось более 5 тысяч человек, в том числе 1 100 детей. Серьёзные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой. Достаточно сказать, что полностью разрушены 13 автомобильных мостов», — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, предварительно подсчитано, что общий ущерб уже превысил 1 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришло 8 июля, но только когда вода почти вплотную подошла к Чите, в регионе было объявлено о введении режима ЧС. Пострадавшие, размещённые в пунктах временного пребывания, говорят, что вода в считанные часы затопила их дома по самые окна, и что заранее никто о возможном бедствии их не предупреждал.