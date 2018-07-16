Ереван, 16 июля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В полиции Армении проводится служебное расследование в связи с инцидентом с предводителем Армянской апостольской церкви католикосом Гаергином II.

primeminister.am Никол Пашинян и Католикос всех армян Гарегин II

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк (Вайоцдзорская епархия) члены инициативы «Новая Армения, новый патриарх» преградили ему путь. Предстоятель Армянской апостольской церкви был вынужден покинуть автомобиль в сопровождении сотрудников полиции. При этом члены инициативы шли за ним по пятам и выкрикивали: «Гарегин уходи!». В какой-то момент чуть не дошло до рукоприкладства, так как протестующие не хотели пропускать патриарха. На месте присутствовали сотрудники полиции, которые практически не вмешивались в ситуацию.

Приказом начальника полиции Валерия Осипяна в управлении внутренней безопасности началось служебное расследование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полиции Армении.

15 июля отвечая на вопросы пользователей Facebook, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что события, которые складываются вокруг Армянской апостольской церкви вызывают неприязнь, а бывают проявления, которые непонятны.

«Я поручил полиции всё изучить, в частности, инцидент в Вайоц Дзоре. Если в протестных действиях против католикоса нарушены границы дозволенного, то должен быть соответствующий отклик. Но государство не должно вмешиваться во внутрицерковные дела», — сказал Пашинян.

Он пояснил, почему считает происходящее внутрицерковным делом. По словам премьера, в акциях против католикоса участвуют действующие священнослужители, а в поддержку католикоса иногда звучат слова, которые подливают масло в огонь.

«Масштабы и содержание происходящего дают повод заключить, что мы имеем дело с внутрицерковной проблемой. Она не стала общественной, и потому нет необходимости, чтобы правительство на это откликалось. Бесспорно, в вопросе защиты законности государство должно сделать свое дело, в частности, полиция, чтобы не было ситуации, когда атмосфера любви и солидарности, сложившаяся в Армении, была бы нарушена людьми, имеющими дело с церковью. Вы уже знаете, что полиция осуществила действия по части освобождения занятых территорий Первопрестольного Святого Эчмиадзина, но я призываю представителей духовенства собраться и обсудить все их проблемы и не ставить нас перед подобными вопросами», — сказал Пашинян.

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