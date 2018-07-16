Ярославль, 16 июля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. 16 июля в Ярославле заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу областного Управления МВД России нового руководителя — Андрея Липилина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД России по Ярославской области Андрея Липилина представил замминистра внутренних дел Российской Федерации

Напомним, он был назначен на эту должность 5 июля 2018 года Указом Президента Российской Федерации.

В мероприятии также приняли участие председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, руководители правоохранительных органов, начальники служб и подразделений регионального УМВД, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при управлении.

«Андрей Геннадьевич Липилин начал службу оперуполномоченным, работал в разных регионах страны, имеет большой управленческий опыт. Профессиональная грамотность наряду с огромным опытом работы, который составляет более 30 лет, помогут ему быстро освоить состояние дел для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи», — отметил в своем выступлении перед коллективом ярославской полиции Аркадий Гостев.

В ответном слове Андрей Липилин поблагодарил за оказанное доверие, пообещав применить все свои силы, опыт и знания для повышения эффективности работы органов внутренних дел Ярославской области.

В тот же день Аркадий Гостев, Дмитрий Степаненко и Андрей Липилин возложили цветы к Монументу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга.