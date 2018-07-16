Хельсинки, 16 июля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал президента США Дональда Трампа обсудить все болевые точки в двусторонних и международных отношениях. Об этом российский лидер заявил сегодня, 16 июля, на открытой для СМИ части российско-американских переговоров.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров. Слева – Мелания Трамп. 16 июля 2018 года, Хельсинки

Открывая встречу, Путин предложил своему американскому коллеге обсудить все болевые точки, образовавшиеся в двусторонних отношениях и международной повестке.

Путин напомнил, что несколько раз проводил с Трампом телефонные переговоры, а также пересекался на международных саммитах. Но именно сейчас, по словам Путина, настал подходящий момент для того, чтобы обсудить все сложности в российско-американских отношениях, а также попытаться разрешить накопившиеся непростые международные проблемы.

Трамп в ответ выразил готовность обсудить большой пласт тем, от двусторонней торговли до отношений с Китаем. Трамп подчеркнул, что перед российско-американским саммитом на высшем уровне стоит множество вопросов, на которые его участники попытаются дать ответы.

Открытая часть переговоров длилась всего пять минут и завершилась рукопожатием, инициатором которого был президент США.