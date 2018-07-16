Воронеж, 16 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Решение о выделении 1,5 млн рублей на проведение экспертизы состояния Ротонды — памятника Великой Отечественной войны в Воронеже — принято Российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом ИА REGNUM сообщила помощник депутата Госдумы Евгения РевенкоТатьяна Простакова. Также Российское военно-историческое общество объявило сбор народных пожертвований на консервацию Ротонды.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ротонда

Средства будут выделены на проведение инструментальных и лабораторных исследований и на подготовку полного пакета проектно-сметной документации. Специалистам предстоит оценить степень устойчивости конструкции и общее состояние фундамента. Также планируется исследовать состояние подвальных помещений Ротонды, чтобы выяснить, возможно ли разместить там музей.

«Запустив консервацию в 2019 году мы можем рассчитывать на то, что проект удастся завершить к 75-летию Великой Победы», — прокомментировал решение Евгений Ревенко.

Ротонда расположена на пересечении улиц Транспортной и Бурденко в Воронеже. Это — часть здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать, и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов.