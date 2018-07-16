Махачкала, 16 июля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что масштабная антикоррупционная кампания в республике будет продолжена. Цели пересажать всех нет, но всем чиновникам, кто не понял, что пора остановиться и начать работать на благо народа, а не на свое благо, придется отвечать за это. Об этом Васильев заявил 16 июля в ходе еженедельного рабочего совещания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

«Еще раз повторяю: кто еще не остановился — остановитесь! Мы готовы рассматривать и принимать отдельные решения по тем, кто сделает правильные выводы», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

По словам руководителя региона, каждому из тех, кто работает во властных структурах, был дан шанс на «перезагрузку», однако не все им воспользовались. До народа не доходят огромные деньги, отметил Васильев. Если в России в среднем на каждого гражданина выделяется по 20 тыс. рублей, то в Дагестане эта сумма составляет 50 тыс. рублей.

«Оставшиеся 30 тысяч группа граждан забирает на строительство коттеджей или чего-то еще», — заявил руководитель Дагестана.

Читайте также: Васильев доложил Путину о наказании 200 чиновников Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, на недавней встрече врио главы Дагестана с Владимиром Путиным Владимир Васильев сообщил, что в последние месяцы в регионе привлечено к ответственности более 200 чиновников. Многие были уволены после проверок прокуратуры из-за конфликта интересов, несоответствия расходов и доходов.