Тамбов, 16 июля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области в июне отмечено замедление годовой инфляции, она составила 2,61%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные ГУ Центробанка РФ по ЦФО.

Деньги

Данный показатель значительно ниже прогнозного показателя Банка России, установленного вблизи 4%. Это говорит о сохранении ценовой стабильности в области и эффективности экономической политики региональной власти.

Так, замедление годовой инфляции по продовольственным товарам отмечено до 0,9%. Стабильное снижение цен зафиксировано на гречневую, овсяную и перловую крупы, горох и фасоль, свинину, сахар. Во многом этого удалось добиться за счет роста предложения местной продукции в связи с реализацией различных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона.

Статистика также отмечает сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Цены на картофель, репчатый лук, чеснок, белокочанную капусту, свежие помидоры в июне остаются ниже прошлогодних значений. Устойчиво низкая инфляция отмечается и по ряду непродовольственных товаров: кожаная обувь, одежда, белье, персональные компьютеры и средства связи.

Ценовая ситуация на продовольственном рынке области находится под постоянным контролем, прокомментировали в управлении экономической политики администрации области. С крупными предприятиями оптовой и розничной торговли достигнуто взаимопонимание о необходимости сдерживания роста оптовых и розничных цен, недопущения необоснованного увеличения потребительских цен на основные виды социально значимых продуктов питания, применения минимальных торговых наценок. В целях недопущения необоснованного роста цен по поручению губернатора Александра Никитина еженедельно осуществляется мониторинг ситуации по всем городам и районам области.