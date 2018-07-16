Ярославль, 16 июля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В центре Ярославля жители нескольких домов на проспекте Ленина третью неделю живут без газа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Почти все квартиры там — коммунальные, некоторых собственников найти невозможно, поэтому с заключением договоров на техническое обслуживание возникли сложности.

Страница в Facebook Елены Богдановой Люди просят вернуть газ

Больше двух недель сидим без газа. С 27 июня нас отключили, так как нет договоров на обслуживание. Но нас никто об этом не предупреждал. Газовики ссылаются на то, что мы должны были перезаключить договора, но у нас всю жизнь управляющая компания этим занималась, никто нам ничего не говорил. Они нас должны были оповестить, а не отключить и оставить людей без газа. Мы бы съездили и все сделали, безо всякого отключения обошлось бы», — говорит жительница дома №3 Юлия.

Таким образом, почти три недели жители нескольких домов вынуждены готовить на плитках — конечно, если они есть. Остальные пытаются найти иной выход из сложившейся ситуации, что сделать очень тяжело, особенно если в семье есть дети. Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментариями в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Там пояснили, что, согласно действующему законодательству, все владельцы газоиспользующего оборудования отвечают за его работоспособность и исправность и должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» как поставщик газа не имеет права поставлять ресурс абонентам, не заключившим соответствующие договоры, и в случае их отсутствия вынужден прибегать к крайней мере — их отключению. По данным на 16.07.2018 из-за отсутствия договоров было приостановлено с начала года газоснабжение более 300 абонентов.

Отключение абонентов от газоснабжения из-за отсутствия договора на ТО — крайняя мера, к которой газовики вынуждены прибегать при систематическом игнорировании абонентами Постановления Правительства РФ №410. В соответствии с законодательством, за 20 дней до приостановки подачи газа абонентам всегда направляются уведомления о предстоящих отключениях, что было сделано и по адресам г. Ярославль, пр. Ленина, 3, 4, 5. Использование неисправного газового оборудования может привести к аварийной ситуации. На данный момент вопрос о возобновлении поставок газа по вышеперечисленным адресам находится на контроле у руководства нашей компании. После надлежащего заключения договоров со специализированной организацией и технического обслуживания газового оборудования газ будет незамедлительно пущен», — пояснил заместитель генерального директора по реализации газа Александр Шапарь.

Жители надеются, что в ближайшие дни газ вернется в их дома и они смогут в нормальных условиях приготовить пищу.