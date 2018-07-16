Село Грабово, Украина, 17 июля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. По прошествии четырех лет со дня гибели малайзийского «Боинга» убедительные доказательства причин произошедшего отсутствуют. Крайняя политизированность расследования катастрофы не идет на пользу расследованиям, попыток коих предпринималось немало. Ситуацию анализирует эксперт по вопросам безопасности и кризисным ситуациям, экс-сотрудник КГБ СССР, автор ИА REGNUM Федор Яковлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

Вызывает сомнение и затягивание расследований (к тому же ведущихся в строжайшей секретности), не дающих при таких огромных временных затратах вразумительных итогов. С течением времени стремление как можно дольше затягивать процесс установления обстоятельств трагедии становится все очевиднее.

Первым такое стремление продемонстрировало Управление безопасности Нидерландов (DSB), которому было поручено исследование катастрофы и определение ее технических причин. После целых пятнадцати месяцев работы DSB выдало отчет, выводы которого оказались поверхностными, небрежными и неубедительными, заставляя предполагать некомпетентность или предвзятость источника.

Ничуть не точнее выглядят работа Объединенной команды следователей (JIT — Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды), которая призвана была вести уголовное расследование обстоятельств крушения, на протяжении четырех лет вместо этого занимается примитивной и циничной имитацией деятельности. И JIT, и DSB полагают, что «Боинг» был сбит ракетой ЗРК «Бук», причем предоставленные в отчете DSB доказательства этой версии неубедительны, более того, до настоящего времени так и нет ни одного достоверного доказательства того, что 17 июля 2014 года с украинской территории вообще производился пуск ракеты ЗРК «Бук».

Зато JIT предоставила мультики, снятые по сюжету и с использованием материалов Bellingcat Investigation Team (выложены они были в интернет еще в феврале 2016-го и дополнены и 2 июне 2017-го). Анимация давнишних материалов Bellingcat на официальном сайте Национальной прокуратуры Нидерландов подается как «последние данные» расследования. А главный прокурор Нацпрокуратуры этой страны Фред Вестербреке считает эту анимацию «значительным продвижением расследования».

Подробно о том, как происходит расследование падения малайзийского «Боинга», читайте здесь: Малайзийский Boeing MH17 — четыре года циничной имитации расследования

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